Забота о себе
05:00, 29 января 2026Забота о себе

Женщинам перечислили плюсы секса во время менструации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Гинеколог Марсель Домингес Тимоти заявил, что во время менструации можно заниматься сексом. Плюсы интимной близости в этот период он перечислил в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснил Тимоти, во время менструации у женщин усиливается кровообращение в области таза. Благодаря этому процессу у них повышается чувствительность гениталий и усиливается сексуальное желание. Правда, доктор тут же предупредил, что это характерно для многих, но не для всех женщин.

Минусы у секса во время менструации тоже имеются, уточнил он. «Спазмы, боли в области таза, физический дискомфорт или эмоциональное напряжение могут снизить желание заниматься сексом. Важно уважать индивидуальные ограничения и не превращать секс в обязанность», — отметил специалист. К тому же гормональные изменения и колебания pH влагалища в этот период могут повысить восприимчивость к инфекциям, добавил Тимоти.

Ранее гинеколог Сима Аль Асад рассказала женщинам, как часто необходимо выбрасывать трусы. Она утверждает, что оптимальным сроком является полгода-год, хотя он зависит от многих факторов.

    Женщинам перечислили плюсы секса во время менструации

