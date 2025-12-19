Реклама

10:36, 19 декабря 2025

Женщинам назвали оптимальный срок замены трусов на новые

Гинеколог Аль Асад посоветовала женщинам менять трусы каждые полгода-год
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гинеколог, косметолог Сима Аль Асад назвала женщинам оптимальный срок замены трусов на новые. Ее рекомендацию опубликовало издание Metro.

По словам Аль Асад, хотя у нижнего белья нет срока годности, большинство трусов следует менять каждые полгода-год. При этом она отметила: то, как часто белье надевается, как стирается и в целом в каком состоянии находится, имеет большее значение, чем давность его покупки. По словам врача, со временем волокна нижнего белья разрушаются, и это снижает воздухопроницаемость и способность ткани отводить влагу.

В старом или поношенном белье, объясняет она, могут содержаться бактерии и грибки, особенно если резинка ослабла или ткань истончилась. «У женщин с заболеваниями вульвы это может увеличить риск раздражения, рецидивирующей молочницы, бактериального вагиноза, зуда или болей», — предупредила гинеколог. Она предложила регулярно проверять, не истончилась ли ткань, не растянулась ли резинка, не появился ли стойкий запах. Если нижнее белье больше не кажется удобным или гигиеничным, лучше всего его заменить.

Ранее сексолог Ольга Василенко призвала отказаться от деления женских гениталий на «щавель» и «персик». По ее словам, вариантов строения половых губ большое количество и все они являются нормальными.

