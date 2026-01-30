Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:13, 30 января 2026Ценности

40-летний Криштиану Роналду снялся в трусах собственного бренда и вызвал ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cr7cristianoronaldo

Португальский футболист Криштиану Роналду снялся в откровенном виде для собственного бренда CR7 и вызвал ажиотаж в сети. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

40-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии позировал на желтом фоне в обтягивающих боксерах, которые были оформлены абстрактным принтом в розовых и черных тонах. Кроме того, на них присутствовали резинка, украшенная его именем.

Поклонники, большую часть которых составили женщины, отметили подтянутую фигуру спортсмена. «Криштиану Роналду стал офицером полиции?», «Сохраню это фото на потом», «Все фото увеличили?», «Может он нас арестует?», «После этих фото моя жизнь стала лучше», «Мужчина, которого я люблю», — обсуждали они в комментариях под публикацией.

В декабре прошлого года представители поколения Z назвали самых красивых звезд — ими оказались Марго Робби, Анджелина Джоли и Криштиану Роналду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Главу военного комитета НАТО раскритиковали из-за слов о России

    В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России

    Раскрыт идеальный вечерний ритуал для борьбы с бессонницей

    Известный российский блогер рассказал о серьезных проблемах со зрением

    Зеленский прокомментировал соглашение об остановке ударов по энергетике Украины

    Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане

    В крупнейшей экономике Европы ускорилась инфляция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok