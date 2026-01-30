Реклама

Наука и техника
09:24, 30 января 2026Наука и техника

В Windows нашли скрытые функции

ZDNet: Скрытые функции Windows 11 помогут проверить состояние батареи ноутбука
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания ZDNet рассказали о встроенном в Windows 11 инструменте, который позволит проверить состояние аккумулятора портативного компьютера. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы объяснили, что батареи ноутбуков по своей природе являются расходными материалами и нужно время от времени проверять их ресурс. Оказалось, что в операционной системе Microsoft есть скрытая функция, с помощью которой можно проверить состояние аккумулятора.

Чтобы перейти к инструменту, нужно открыть строку поиска, ввести powershell и нажать Enter. Затем в открывшемся черном окне следует ввести powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" и снова нажать Enter. После этого на системном диске — обычно C — сохранится html-отчет с информацией о батарее устройства.

«В этом отчете указано название вашей батареи, ее химический состав, статус на данном этапе жизненного цикла, а также некоторые данные о недавней зарядке», — заметили журналисты. Авторы ZDNet подытожили, что, обладая информацией о состоянии батареи, можно предсказать ее выход из строя и вовремя заменить.

Ранее авторы издания BGR перечислили категории программ, которые могут замедлить работу компьютера. В список включили браузеры, антивирусы и лаунчеры.

