В Windows нашли скрытые функции

ZDNet: Скрытые функции Windows 11 помогут проверить состояние батареи ноутбука

Журналисты издания ZDNet рассказали о встроенном в Windows 11 инструменте, который позволит проверить состояние аккумулятора портативного компьютера. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы объяснили, что батареи ноутбуков по своей природе являются расходными материалами и нужно время от времени проверять их ресурс. Оказалось, что в операционной системе Microsoft есть скрытая функция, с помощью которой можно проверить состояние аккумулятора.

Чтобы перейти к инструменту, нужно открыть строку поиска, ввести powershell и нажать Enter. Затем в открывшемся черном окне следует ввести powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" и снова нажать Enter. После этого на системном диске — обычно C — сохранится html-отчет с информацией о батарее устройства.

«В этом отчете указано название вашей батареи, ее химический состав, статус на данном этапе жизненного цикла, а также некоторые данные о недавней зарядке», — заметили журналисты. Авторы ZDNet подытожили, что, обладая информацией о состоянии батареи, можно предсказать ее выход из строя и вовремя заменить.

