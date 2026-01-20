Реклама

Перечислены замедляющие работу компьютера программы

В BGR заявили, что браузеры, антивирусы и лаунчеры замедляют работу компьютера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Журналисты издания BGR перечислили категории программ, которые могут замедлить работу компьютера. Материал доступен на сайте медиа.

«Запущенные программы могут замедлять работу устройства, используя слишком много оперативной памяти и ресурсов процессора на ненужные процессы», — описали вред подобных приложений авторы. В числе сервисов, которые обычно потребляют больше всего ресурсов персонального компьютера (ПК), журналисты перечислили браузеры, сторонние антивирусы и игровые лаунчеры.

Также довольно много оперативной памяти требуется для работы программ для потоковой записи экрана ПК. Очень часто огромные ресурсы потребляют запущенные в фоне утилиты — например, сервисы по резервному копированию данных.

Программное обеспечение (ПО) от производителя видеокарт, клавиатур и других устройств назвали ярким примером «мусорных программ». Часто такие утилиты имеют расширенные права доступа и при установке добавляются в автозапуск, что позволяет им работать в фоне и включаться вместе с компьютером.

«Эти программы не всегда носят вредоносный характер, просто требуют больших ресурсов. В некоторых случаях решение — удалить их, в других — убедиться, что они запускаются только при необходимости», — подытожили авторы BGR.

Ранее стало известно, что популярная программа Microsoft Outlook сломалась после выхода обновления Windows. Из-за ошибки апдейта сервис начал работать медленнее обычного.

