Обновлением Windows случайно сломали программу Microsoft

Neowin: Почтовый сервис Outlook перестал работать после обновления Windows

Популярная программа Microsoft Outlook сломалась после выхода обновления Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

13 января для Windows выпустили серию патчей KB5074109 — релиз состоялся в рамках так называемого «вторника патчей». Оказалось, что обновление содержало неизвестную ошибку, из-за которой пользователи встроенного в операционную систему (ОС) почтового сервиса Outlook столкнулись с проблемами.

Выяснилось, что программа перестала нормально работать на компьютерах под управлением Windows 11 25H2 и 24H2. Вероятно, инженеры Microsoft случайно сломали свой сервис. В компании пообещали выпустить исправляющее проблему обновление в ближайшее время.

«После принудительного обновления Windows классический Outlook стал совершенно непригоден для использования. Случайные зависания, не сохраняются электронные письма и прочее», — рассказал один из читателей Neowin. По словам журналистов Neowin, проблему можно решить удалением обновления.

В середине января Microsoft признала одну из новых проблем Windows 11 и выпустила исправление для операционной системы. Апдейт исправил ошибку, не позволявшую выключить компьтер.