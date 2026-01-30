В МИД России указали на «обратный» эффект от антироссийских санкций для Германии

Любинский: Руководство ФРГ игнорирует соображения экономической целесообразности

Берлин игнорирует соображения экономической целесообразности, несмотря на «обратный» эффект от антироссийских санкций, рассказал заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, руководство ФРГ продолжает игнорировать соображения экономической целесообразности.

«Несмотря на очевидный для экспертов и делового сообщества "обратный" эффект от антироссийских санкций», — указал он.

Ранее The National Interest (NI) писало, что экономика ФРГ оказалась выпотрошена и ослаблена из-за санкций против РФ.