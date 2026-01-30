Реклама

17:55, 30 января 2026

Британские и американские военные самолеты заметили рядом с Крымом и Краснодарским краем

Flightradar: Британские и американские самолеты провели разведку в Крыму
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Magali Cervantes / Reuters

Самолеты британских Военно-воздушных сил (ВВС) и самолет Военно-морских сил (ВМС) США провели разведку в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщает «Военная хроника» со ссылкой на данные сайта Flightradar.

Согласно данным сайта, недалеко от Крымского полуострова были замечены самолеты: британский RC-135W Rivet Joint и американский P-8A Poseidon.

«Машина активно мониторила воздушное пространство около Крыма, а также в районе военно-морской базы РФ в Новороссийске», — говорится в материале.

Ранее самолет-разведчик ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, приземлился на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Уточняется, что самолет, известный как «ядерный нюхач», прибыл в Британию на фоне обострения напряженности между США и Ираном.

