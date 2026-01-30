Реклама

20:07, 30 января 2026

Бывшая российская легкоатлетка жестко ответила живущей в США Клишиной

Чен: Клишина уже 10 лет не в России, откуда ей знать, что у нас происходит?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывшая российская легкоатлетка, чемпионка мира Иоланда Чен жестко ответила живущей в США прыгунье в длину Дарье Клишиной. Ее цитирует Metaratings.

«Клишина уже 10 лет не в России, откуда ей знать, что у нас происходит? Что значит [российская легкая атлетика] была разрушена? Это у нее голова разрушена! Всяких слушать не надо, которые в спорте даже не соображают», — заявила Чен.

Она добавила, что российская легкая атлетика находится в хорошем состоянии, а в стране проводятся соревнования на высочайшем уровне. По мнению Чен, российские спортсмены докажут это после возвращения.

Ранее в интервью блогеру Виктору Кравченко Клишина низко оценила нынешний уровень легкой атлетики в России. Кроме того, она назвала настоящую причину дисквалификации российских легкоатлетов. По ее словам, целью была нейтрализация самого сильного соперника.

Клишина живет в США с 2013 года. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной до соревнований. Кроме того, Клишина приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал, получив травму в квалификации.

