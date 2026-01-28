Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:46, 28 января 2026Спорт

Клишина назвала настоящую причину дисквалификации российских легкоатлетов

Клишина: Российских легкоатлетов отстранили, чтобы нейтрализовать соперника
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дарья Клишина

Дарья Клишина. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина назвала настоящую причину дисквалификации российских легкоатлетов. Спортсменка высказалась на канале Виктора Кравченко на YouTube.

По ее словам, целью была нейтрализация самого сильного соперника. «Мы приезжали на Олимпиаду в самом большом составе в сравнении с любой сборной», — отметила Клишина.

Спортсменка отметила, что не верит в существование в российской легкой атлетике допинговой системы. «Если бы какая-то эта выдуманная допинговая в стране система существовала, я думаю, она должна была бы быть более структурирована и защищена», — отметила спортсменка.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за участия России в специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Назван рабочий способ бросить курить вейпы

    Россиянка родила около регистратуры медцентра

    Известный экономист увидел желание Зеленского уничтожить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok