Бывший российский чиновник под видом помощи обворовал бойцов СВО

Под Белгородом экс-чиновник получил 5,5 года за кражу 1,6 млн у бойцов СВО

Под Белгородом Старооскольский городской суд приговорил бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича к 5,5 года лишения свободы за кражу денег у бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Белгородской области.

Бывший чиновник признан виновным по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета в крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в апреле 2024 года Казакевич входил в рабочую группу, которая занималась отбором кандидатов на военную службу по контракту. Он помогал им открывать банковские счета для зачисления единовременных выплат. Таким образом он смог завладеть банковскими картами и кодами доступа семерых участников СВО и распоряжался по своему усмотрению поступившими на их счета деньгами. В результате он причинил ущерб более, чем на 1,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае раненого ветерана СВО накачали до беспамятства и украли у него более двух миллионов рублей.