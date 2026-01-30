Реклама

Дмитриев оценил эффект галлюциногенных грибов на премьера Британии

Дмитриев допустил, что галлюциногенные грибы помогут Стармеру в политике
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил, что обед премьер-министра Великобритании Кира Стармера, включающий в себя галлюциногенные грибы, поможет ему вести более сбалансированную политику. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Возможно, грибы просветят их, помогут остановить неконтролируемую иммиграцию, бороться с бандами педофилов и прекратить разрушение западной цивилизации», — сыронизировал глава РФПИ.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что британская делегация со Стармером, которая прибыла с официальным визитом в Китай, заказала галлюциногенные грибы на обед в пекинском ресторане.

