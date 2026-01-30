Telegraph: Кир Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине

Британская делегация в Китае с премьер-министром Киром Стармером заказала галлюциногенные грибы на обед в ресторане в Пекине. Об этом сообщает газета Telegraph.

В публикации говорится, что первой остановкой Стармера в Китае был популярный ресторан Yi Zuo Yi Wang. Он известен приготовлением галлюциногенных грибов. Британская делегация забронировала весь ресторан и заказала разные блюда, в том числе и данные грибы.

Стармер пообедал ребрышками со сливами, рулетом из говядины с мятой и грибами с баклажанами. Хозяин ресторана вручил гостям статуэтки летающих лошадей.

