18:11, 30 января 2026Мир

Кир Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине

Telegraph: Кир Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Британская делегация в Китае с премьер-министром Киром Стармером заказала галлюциногенные грибы на обед в ресторане в Пекине. Об этом сообщает газета Telegraph.

В публикации говорится, что первой остановкой Стармера в Китае был популярный ресторан Yi Zuo Yi Wang. Он известен приготовлением галлюциногенных грибов. Британская делегация забронировала весь ресторан и заказала разные блюда, в том числе и данные грибы.

Стармер пообедал ребрышками со сливами, рулетом из говядины с мятой и грибами с баклажанами. Хозяин ресторана вручил гостям статуэтки летающих лошадей.

Ранее Стармер заявил, что американская разведка не согласна с недавно возникшим неприятием президентом США Дональдом Трампом сделки по Чагосу.

