Ценности
19:18, 30 января 2026

Джейкоб Элорди стал выходить в свет в женской одежде

Актер Джейкоб Элорди вышел в свет в женском жакете и рубашке бренда Chanel
Карина Черных
Джейкоб Элорди и Джимми Киммел

Джейкоб Элорди и Джимми Киммел. Кадр: Jimmy Kimmel Live / YouTube

Австралийский актер Джейкоб Элорди стал выходить в свет в женской одежде. Об этом сообщает журнал Elle в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Эйфория» пришел на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» в розовой рубашке свободного кроя из женской весенне-летней коллекции французского бренда Chanel. Также он надел голубые джинсы и бежевые кожаные мокасины.

Кроме того, артист принял участие в фотосессии, посвященной фильму «Грозовой перевал», где исполнил главную роль. Для съемки он выбрал укороченный твидовый жакет Chanel с золотистыми пуговицами, черный лонгслив и белые брюки.

Ранее в январе образ австралийской актрисы и продюсера Марго Робби для рекламы фильма «Грозовой перевал» оценили в сети фразой «вышла из стриптиз-клуба».

