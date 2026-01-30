Глава МИД страны ЕС сообщил об «обнадеживающих новостях» по украинскому урегулированию

Глава МИД Нидерландов ван Вил заявил об обнадеживающих новостях по Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что от украинских коллег «обнадеживающие новости» о прогрессе, достигнутом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает Politico.

В то же время глава нидерландского МИД отметил, что для ускорения процесса якобы необходимо усиление давления на Россию со стороны Соединенных Штатов.

«Нам действительно нужно, чтобы президент США [Дональд Трамп] оказал давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров и завершила этот конфликт», — сказал дипломат.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине близок к урегулированию. «Мы становимся все ближе и ближе [к урегулированию], работая над техническими и сложными вопросами. Как вы знаете, [спецпосланник американского президента США] Стив Уиткофф сказал, что у нас остался один вопрос, и это территории», — сказал он.