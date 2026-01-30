Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 30 января 2026Мир

Глава МИД страны ЕС сообщил об «обнадеживающих новостях» по украинскому урегулированию

Глава МИД Нидерландов ван Вил заявил об обнадеживающих новостях по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил заявил, что от украинских коллег «обнадеживающие новости» о прогрессе, достигнутом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает Politico.

В то же время глава нидерландского МИД отметил, что для ускорения процесса якобы необходимо усиление давления на Россию со стороны Соединенных Штатов.

«Нам действительно нужно, чтобы президент США [Дональд Трамп] оказал давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров и завершила этот конфликт», — сказал дипломат.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине близок к урегулированию. «Мы становимся все ближе и ближе [к урегулированию], работая над техническими и сложными вопросами. Как вы знаете, [спецпосланник американского президента США] Стив Уиткофф сказал, что у нас остался один вопрос, и это территории», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Раскрыто число преступлений Киева после 2014 года

    Глава МИД Нидерландов заявил об ущербе доверию из-за требований Трампа по Гренландии

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Названы страны бывшего СССР с самой невкусной едой. Какое место заняли блюда из России и кому удалось их опередить

    На Украине оценили количество ударов по энергетике после соглашения с Россией

    Американский нефтегигант поделился планами по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok