Культура
16:10, 30 января 2026Культура

Легендарный рэпер заявил об отмене концертов в России

Американский рэпер T.I. отменил свои концерты в России по личным причинам
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Рэпер Клиффорд Джозеф Харрис-младший, известный под псевдонимом T.I., отменил свои выступления в России. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на агентство Say Agency, которое отвечает за организацию концертов.

Два концерта должны были пройти 6 февраля 2026 года в Москве и 8 февраля в Санкт-Петербурге. По словам артиста, он не сможет приехать по личным причинам. Он также уточнил, что делает все возможное, чтобы перенести шоу.

«Привет всем друзьям и поклонникам! Как бы мне ни хотелось приехать и повеселиться в феврале, обстоятельства не позволяют. Но я не могу дождаться, когда снова увижусь с вами и отлично проведу время», — сообщил музыкант.

T.I. пожелал своим российским поклонникам мира и любви и признался в своем уважении к ним.

В декабре популярный американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, прилетел на выступление в Москву.

