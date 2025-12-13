Реклама

Культура
09:39, 13 декабря 2025Культура

Популярный американский рэпер прилетел в Москву

Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву в тапочках, чтобы дать концерт
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Популярный американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, прилетел на выступление в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

45-летний Дэвис появился в зоне аэропорта Домодедово около 9 утра 13 декабря. Журналисты обратили внимание, что рэпер вышел из самолета в тапочках. Уточняется, что рэп-исполнитель летел в Россию из Майами через Дубай, его путь составил 19 часов.

Авторы канала рассказали, что из аэропорта Gucci Mane уехал на премиальном автомобиле Aurus Senat в сопровождении кортежа из Mercedes-Benz V-Class. Он направился в пятизвездочный отель Ritz-Carlton. Журналисты выяснили, что артист хочет посетить Кремль и увидеть Царь-колокол — в октябре сам Дэвис признался, что мечтает посмотреть это место вживую.

Также Mash отметил, что Gucci Mane выступит в Москве за гонорар в 200 тысяч долларов, или около 16 миллионов рублей. О мероприятии стало известно в конце ноября.

13 ноября в Москву прилетел турецкий актер Эмре Алтуг, звезда популярного сериала «Зимородок». Алтуг посетил российскую столицу и выступил с концертом.

