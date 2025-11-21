Культура
22:12, 21 ноября 2025

Названа дата первого концерта Gucci Mane в Москве

Американский рэпер Guci Mane впервые выступит в Москве 13 декабря
Андрей Шеньшаков

Фото: Torben Christensen / Scanpix Denmark / Reuters

Популярный американский рэпер Рэдрик Дэвис, известный под псевдонимом Gucci Mane, выступит в Москве 13 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей концертной площадки МТС Live Холл, где состоится выступление артиста.

Известно, что Gucci Mane прилетит в Россию вместе с женой Кейшей Кайор, которая, как сообщают инсайдеры, планирует отправиться на шопинг в московские бутики и прогуляться с супругом по центру города. Сам Рэдрик заявил, что всегда хотел увидеть Кремль, который видел на фото.

Дэвис родом из Атланты, его считают одним из родоначальников поджанра под названием трэп. У него в карьере было несколько громких совместных работ с Drake, Weeknd, Lil Wayne, и другими легендами музыки. В 2020 году он был номинирован на престижную музыкальную премию «Грэмми».

Ранее Gucci Mane сообщил, что мечтает увидеть Царь-колокол. Артист заявил организаторам своего декабрьского выступления в Москве, что один из символов столицы «выглядит гангстерски».

