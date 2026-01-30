Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:14, 30 января 2026Бывший СССР

Марочко рассказал об успехах российских военных в Сумской области

Марочко: Освободив Белую Березу, ВС России вклинились в оборону ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные, освободив Белую Березу Сумской области, на 2 километра вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, освобождение Белой Березы стало закономерным развитием успеха после взятия под контроль Комаровки.

«На данном участке мы вклинились в глубину обороны противника почти на 2 километра», — подчеркнул он. Как указал военный эксперт, российским бойцам необходимо продолжить углубляться в оборону ВСУ в Сумской области.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взяли село Белая Береза в Сумской области на севере Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Марочко рассказал об успехах российских военных в Сумской области

    Правительственный самолет Ирана прилетел в Москву на фоне слухов об ударах США

    Определились все участники плей-офф Лиги Европы

    В Москве мужчину заперли в общественном туалете

    Российский подросток поджог дорогостоящий автомобиль возле отдела полиции

    В США в очередной раз заявили о приближении к урегулированию на Украине

    Россиян предупредили о риске смерти из-за одной ночной привычки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok