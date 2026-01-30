Марочко рассказал об успехах российских военных в Сумской области

Марочко: Освободив Белую Березу, ВС России вклинились в оборону ВСУ

Российские военные, освободив Белую Березу Сумской области, на 2 километра вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, освобождение Белой Березы стало закономерным развитием успеха после взятия под контроль Комаровки.

«На данном участке мы вклинились в глубину обороны противника почти на 2 километра», — подчеркнул он. Как указал военный эксперт, российским бойцам необходимо продолжить углубляться в оборону ВСУ в Сумской области.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взяли село Белая Береза в Сумской области на севере Украины.