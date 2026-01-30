Министр обороны обратился к находящимся в зоне СВО бойцам

Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением населенного пункта Терноватое

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойцам, поздравив их с освобождением населенного пункта Терноватое Запорожской области. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале ведомства.

Белоусов отметил, что командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.

«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в течение суток освободили населенный пункт в Запорожской области, а также продвинулись в глубину обороны противника.