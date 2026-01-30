Реклама

Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:07, 30 января 2026

На россиянку напали в популярном магазине в Москве при бездействии персонала

На россиянку напали в магазине Poison Drop в Москве при бездействии персонала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Незнакомки напали на россиянку в популярном магазине украшений Poison Drop. Об инциденте и бездействии персонала пострадавшая рассказала в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Покупательница Эвелина рассказала, что 26 января во время шопинга в бутике, расположенном в торговом центре «Цветной» в Москве, к ней подошли две девушки и обратились за помощью, поскольку их машину якобы забрали на штрафстоянку. «Они сказали, что не местные, и умоляли помочь, тащили меня за руки, пытаясь вывести из магазина», — пояснила клиентка.

Россиянка отказала незнакомкам, после чего одна из девушек начала бить ее по голове и ушам. «Она спросила, консультант ли я. Я вновь ответила, что нет, и ничем не могу помочь», — отметила автор видео. По ее словам, после второго отказа нападавшая начала выкрикивать проклятия и оскорбления в ее адрес на весь зал и вскоре покинула бутик.

Однако через десять минут она вернулась и схватила Эвелину за воротник кофты сзади, зацепив также подвеску, которую та примеряла, и вновь начала кричать дискриминационные вещи. Все это время другие покупатели и консультанты Poison Drop не обращали внимание на происходящее, утверждает пострадавшая.

В конечном итоге нападавшие ушли из магазина, а работница торгового зала подошла к клиентке и спросила у нее, подошел ли ей аксессуар. «Я прямо попросила вызвать охрану, но со стороны сотрудника никаких мер принято не было. В ответ мне лишь поступил кивок, означающий слово "нет"», — подчеркнула она.

Я самостоятельно обратилась за помощью к охране, которая располагается у главного входа в торговый центр. Я была очень напугана и не знала, что мне делать в данной ситуации. Работники ответили, что никакого отношения к магазинам они не имеют, так как у каждого магазина есть своя охрана. Мне предложили вернуться в магазин и написать жалобу на работу персонала

Когда Эвелина вернулась в Poison Drop, консультанты начали отрицать ее версию происходящего, утверждая, что вступились бы за нее, если бы увидели перепалку. Одна из сотрудниц также заявила, что личный охранник работает в магазине только по выходным, когда в торговом зале находится большое количество людей. Кроме того, она призналась, что в бутик нередко заходят подобные клиенты.

«Я не просила драться и разнимать меня с девушкой. Я выкладываю эти видео, потому что мне ничем не помогли. Дома я написала письмо на почту компании, а в ответ получила текст, сгенерированный нейросетью. Это был просто шаблон, извинений никаких не было. При этом аккаунт бутика все это время просматривает мои посты о случившемся», — подытожила она и добавила, что ей не предоставили записи с камер видеонаблюдения, поскольку их не выдают физическим лицам.

По словам пострадавшей, она написала заявление в полицию, и сейчас делает все возможное, чтобы защитить себя и придать инцидент огласке.

Представители Poison Drop в ответ на возмущения пользователей в комментариях в своих соцсетях отмечают, что разбираются в произошедшем, находясь на связи с автором роликов.

В декабре пенсионерка напала на девушку за съемку с обзором ее наряда на улице.

