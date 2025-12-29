Пенсионерка напала на девушку за съемку с обзором ее наряда на улице

Пенсионерка напала на девушку за съемку с обзором ее наряда на улице. Об этом пишет New York Post (NYP).

Журналисты обратили внимание, что в соцсетях завирусилось видео с конфликтом между блогершей и пожилой женщиной. Так, в начале ролика видно, как инфлюэнсерша устанавливает на улице камеру, отходит назад и демонстрирует на нее свой наряд, состоящий из черного топа без бретелей, серой мини-юбки и ботинок с массивной подошвой. При этом на размещенных кадрах видно, что съемка проходила в темное время суток, и на улице не было людей.

Однако мимо девушки прошла пенсионерка, которая призвала ее остановить видео. Блогерша попросила ее оставить свои комментарии при себе, но она в ответ начала угрожать. «Я тебя быстро прикончу», — заявила женщина, размахивая кулаками перед лицом девушки. «В чем ваша проблема? Если вы не остановитесь, я вас пну», — сказала блогерша, назвав обидчицу старухой. Та, в свою очередь, в агрессивной форме попросила не называть ее так и продолжила избивать девушку. Видео на этом закончилось.

Ролик вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Многие юзеры поддержали блогершу. «Улица была пустой. Женщина просто почувствовала в себе обязанность кого-то раскритиковать», «Девушка занималась своими делами и никому не мешала», «Здесь проблема явно в пожилой женщине», «Мне, например, не нравится, когда люди снимают себя на улице, но набрасываться на них с кулаками — низ моего достоинства», — обсуждали они.

