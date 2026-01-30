Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 30 января 2026Бывший СССР

На Украине заявили о создании систем ПВО с искусственным интеллектом

Экс-нардеп Луценко рассказал о создании систем ПВО с искусственным интеллектом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украина собирается создать платформу, на основе которой будут работать системы противовоздушной обороны (ПВО) с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко в интервью Telegraf.

«Это не ChatGPT который больше является биржевым пузырем. Но понадобится время. (...) Надо сначала, чтобы человек научился так, чтобы потом смог научить нейросеть. А до этого еще нужно дойти», — заявил он.

Отмечается, что Киев подписал соглашение с американской компанией Palantir. Луценко также допустил обеспечение защиты неба над всей территорией Украины при помощи систем ПВО с искусственным интеллектом. «У нас же на самом деле денег много, и возможности партнеров тоже велики», — подчеркнул нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок ракет для Patriot. По его словам, это не обеспечило работу ПВО над Украиной из-за чего разразился энергетический кризис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путину приехать в Киев

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Постпред США при НАТО заявил о скором прояснении вопроса по территориям Украины

    Россиянин поставил на четыре матча Лиги чемпионов и выиграл 3,4 миллиона рублей

    Подложившим мины руководителям Херсонской области огласили наказание

    Врач предупредил о незаметном перепрограммировании мозга из-за социальных сетей

    На Украине заявили о создании систем ПВО с искусственным интеллектом

    Доктор Мясников предрек одной категории людей «10 лет писать под себя»

    В России отреагировали на заявление Зеленского о Донбассе и ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok