На Украине заявили о создании систем ПВО с искусственным интеллектом

Экс-нардеп Луценко рассказал о создании систем ПВО с искусственным интеллектом

Украина собирается создать платформу, на основе которой будут работать системы противовоздушной обороны (ПВО) с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко в интервью Telegraf.

«Это не ChatGPT который больше является биржевым пузырем. Но понадобится время. (...) Надо сначала, чтобы человек научился так, чтобы потом смог научить нейросеть. А до этого еще нужно дойти», — заявил он.

Отмечается, что Киев подписал соглашение с американской компанией Palantir. Луценко также допустил обеспечение защиты неба над всей территорией Украины при помощи систем ПВО с искусственным интеллектом. «У нас же на самом деле денег много, и возможности партнеров тоже велики», — подчеркнул нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок ракет для Patriot. По его словам, это не обеспечило работу ПВО над Украиной из-за чего разразился энергетический кризис.