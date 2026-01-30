Реклама

12:40, 30 января 2026Забота о себе

Один популярный у россиян метод лечения болей в спине назвали небезопасным

Диетолог Бурлаков: Банки не вылечат боли в спине
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Александр Бурлаков высказался по поводу лечения болей в спине с помощью банок. В своем Telegram-канале он назвал этот популярный у россиян метод небезопасным.

По словам Бурлакова, на сегодняшний день ни одно крупное международное клиническое руководство не рекомендует банки для лечения болей в спине и шее. Такая терапия может иногда кратковременно снизить интенсивность неприятных ощущений, но ее долгосрочная польза не доказана, пояснил доктор. Он добавил, что значительная часть эффекта может объясняться ожиданиями самого человека, а не специфическим физиологическим действием.

К тому же, как отметил Бурлаков, банки небезопасны. «Наиболее частые побочные эффекты — это синяки, болезненность кожи и волдыри, связанные с повреждением капилляров и поверхностных слоев кожи из-за вакуума или нагрева, а также риск присоединения инфекции», — предупредил он.

Ранее ортопед Михаил Фомин рассказал, как защититься от падений на льду. По его словам, для снижения риска травм необходимо тренировать баланс и устойчивость.

