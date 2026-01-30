Реклама

30 января 2026

Орбан предрек войну из-за членства Украины в ЕС

Орбан: Принятие Украины в ЕС и НАТО является путем к войне с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что возможное принятие Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО является путем к войне. Об этом он сказал в эфире радиостанции Kossuth.

«Украина не может защитить Европу от России. Украина не укрепляет Европу, а втягивает ее в войну», — отметил венгерский политик.

По мнению Орбана, Украина должна оставаться «буферной зоной» между западными странами и Россией.

Премьер Венгрии добавил, что принятие Украины в ЕС приведет к войне, поскольку один член объединения не может быть вовлечен в конфликт с великой державой. Другие страны будут вынуждены вовлечься, что приведет к разрушению европейского рынка, объяснил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен найти ускоренный формат вступления для Украины. Он выразил уверенность, что Киев сможет добиться соответствия требованиям по вступлению в ЕС уже к концу 2026 года.

