Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 30 января 2026Из жизни

Останки таинственно исчезнувшего юноши опознали через 10 лет

В США останки таинственно пропавшего 19-летнего юноши опознали через 10 лет
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Walton County GA Sheriff's Office

В США опознали останки 19-летнего жителя штата Флорида, который таинственно пропал 10 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

В феврале 2016 год мать Джейкоба Лайона обратилась в полицию и заявила, что уже три месяца не знает, где он находится. Поиски юноши не дали результатов. В октябре 2022 года мужчина, занимавшийся расчисткой леса недалеко от населенного пункта Мирамар-Бич в округе Уолтон, наткнулся на сильно поврежденный скелет.

Судмедэксперты округа больше двух лет пытались установить, кому он принадлежал, и в конце концов обратились в Департамент правоохранительных органов Флориды. На пресс-конференции 26 января представитель офиса шерифа подтвердил, что скелет принадлежал именно Лайону. При этом, что именно случилось с молодым человеком, установить пока не удалось.

Материалы по теме:
«Это был постыдный секрет» Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
«Это был постыдный секрет»Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
23 мая 2019
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020

Расследование осложняется тем, что местность, где нашли останки, сильно изменилась за прошедшие годы. В частности, отель, рядом с которым обнаружили скелет, уже снесли. Кроме того, будет сложно установить круг лиц, с которыми Лайон общался в последние месяцы жизни. Тем не менее представители полиции заявили, что будут продолжать расследование.

Ранее сообщалось, что в США опознали останки юноши, который таинственно исчез в 1965 году. 19-летний Рональд Джозеф Коул из дома своих родственников в городе Филмор, штат Калифорния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил чрезвычайное положение в США. О какой угрозе идет речь?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    В России назвали лучшего переговорщика от Европы для контактов с Москвой

    В России призвали ввести полную выплату по уходу за больным ребенком независимо от стажа

    Известного актера назвали ящерицей в парике из-за внешности на премьере фильма

    Останки таинственно исчезнувшего юноши опознали через 10 лет

    Назван способ получить компенсацию за падение сосульки на машину

    Соболенко раскрыла отношение к отказу соперницы с Украины от рукопожатия с ней

    Перечислены главные проблемы Windows 11

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok