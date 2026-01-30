Останки таинственно исчезнувшего юноши опознали через 10 лет

В США останки таинственно пропавшего 19-летнего юноши опознали через 10 лет

В США опознали останки 19-летнего жителя штата Флорида, который таинственно пропал 10 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

В феврале 2016 год мать Джейкоба Лайона обратилась в полицию и заявила, что уже три месяца не знает, где он находится. Поиски юноши не дали результатов. В октябре 2022 года мужчина, занимавшийся расчисткой леса недалеко от населенного пункта Мирамар-Бич в округе Уолтон, наткнулся на сильно поврежденный скелет.

Судмедэксперты округа больше двух лет пытались установить, кому он принадлежал, и в конце концов обратились в Департамент правоохранительных органов Флориды. На пресс-конференции 26 января представитель офиса шерифа подтвердил, что скелет принадлежал именно Лайону. При этом, что именно случилось с молодым человеком, установить пока не удалось.

Расследование осложняется тем, что местность, где нашли останки, сильно изменилась за прошедшие годы. В частности, отель, рядом с которым обнаружили скелет, уже снесли. Кроме того, будет сложно установить круг лиц, с которыми Лайон общался в последние месяцы жизни. Тем не менее представители полиции заявили, что будут продолжать расследование.

Ранее сообщалось, что в США опознали останки юноши, который таинственно исчез в 1965 году. 19-летний Рональд Джозеф Коул из дома своих родственников в городе Филмор, штат Калифорния.