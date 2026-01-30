Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 30 января 2026Путешествия

Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

Пассажир попался в аэропорту Сочи с 18 тысячами долларов наличными
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kateryna Bielokopytova / Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета из Стамбула привез с собой 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что мужчина проследовал по «зеленому коридору» и сам рассказал сотрудникам таможни, что в его сумке иностранная валюта. Допустимо провозить сумму, не превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США.

В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Деньги у него изъяли.

Ранее россиянки приехали из Таиланда с саженцами для дачи и нарвались на штраф. Выяснилось, что в багаже они пытались провезти 15 килограммов растений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Зеленский потребовал от Запада принять одно решение до завершения конфликта

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского катера

    США предсказали новую волну протестов из-за политики Трампа

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Зеленский увидел урок для Украины в ситуации вокруг Гренландии

    Зеленский назвал причину назначения Буданова

    Спрос на ключевой стройматериал в России рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok