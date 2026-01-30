Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

Пассажир попался в аэропорту Сочи с 18 тысячами долларов наличными

Пассажир самолета из Стамбула привез с собой 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что мужчина проследовал по «зеленому коридору» и сам рассказал сотрудникам таможни, что в его сумке иностранная валюта. Допустимо провозить сумму, не превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США.

В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении. Деньги у него изъяли.

Ранее россиянки приехали из Таиланда с саженцами для дачи и нарвались на штраф. Выяснилось, что в багаже они пытались провезти 15 килограммов растений.