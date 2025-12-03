Россиянки приехали из Таиланда с саженцами для дачи и нарвались на штраф

В аэропорту Красноярска задержали россиянок с 15 килограммами саженцев в багаже

Две россиянки приехали на родину из Таиланда с 15 килограммами саженцев в багаже и нарвались на штраф. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что кактусы и декоративные растения удалось выявить с помощью рентгеновской установки в ходе выборочного контроля в аэропорту Красноярска. Всего в двух чемоданах туристок лежало 212 ростков. Задержанные женщины пояснили, что купили экзотический товар для высадки на даче и в качестве подарков для близких. О порядке ввоза растений в страну они ничего не знали.

В отношении россиянок возбудили дела об административных правонарушениях по статье «несоблюдение запретов и ограничений». Им назначили штраф, а растения изъяли и уничтожили специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

В ноябре мужчина попытался улететь в Турцию со старинной иконой и киотным крестом в ручной клади и вызвал вопросы у российской таможни. Пассажир признался, что эти предметы были «для личного пользования».

