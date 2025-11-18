Путешествия
15:28, 18 ноября 2025Путешествия

Мужчина попытался улететь в Турцию с иконой и вызвал вопросы у российской таможни

ФТС: Таможенники в аэропорту Толмачево задержали мужчину со старинной иконой
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Мужчина попытался улететь в Турцию со старинной иконой и киотным крестом в ручной клади и вызвал вопросы у российской таможни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что 38-летнего пассажира рейса в Стамбул задержали во время выборочного контроля в «зеленом коридоре» в аэропорту Новосибирска Толмачево. Ручную кладь путешественника просканировали при помощи рентгеновской установки. Выяснилось, что он планировал вывезти из России литую икону Божьей Матери «Неопалимая Купина» и киотный крест «Распятие Христово». Мужчина признался, что эти предметы были «для личного пользования».

Икону и крест отправили на экспертизу, которая установила, что они были созданы более 50 лет назад и представляют собой культурную ценность. Вывоз таких предметов возможен при наличии разрешения Минкультуры России и заполнения пассажирской таможенной декларации. Таких документов у пассажира не было.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее иностранец приехал в Россию из Индии с золотыми украшениями в карманах и нарвался на уголовное дело. Общая стоимость ювелирных изделий составила 9,4 миллиона рублей.

