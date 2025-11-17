Иностранец приехал в Россию с золотыми украшениями в карманах и нарвался на уголовное дело

Иностранец приехал в Россию из Индии с золотыми украшениями в карманах и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.

Сообщается, что 43-летнего мужчину задержали в московском аэропорту Шереметьево во время прохождения «зеленого коридора». Иностранный гражданин хотел провезти драгоценные и полудрагоценные камни, а также бриллианты в зип-пакетах. Кроме того, у него в карманах нашли кольца и серьги из золота. Драгоценности оценили в 9,4 миллиона рублей.

Мужчина сообщил таможенникам, что привезенное — подарки для друзей. Было возбуждено дело о контрабанде стратегически важных ресурсов, иностранцу может грозить лишение свободы сроком до пяти лет или штраф до миллиона рублей.

Ранее россиянка вернулась из Дубая на родину с ювелирными украшениями бренда Van Cleef & Arpels, была задержана таможенниками и оказалась под угрозой тюрьмы. Ее остановили работники аэропорта Домодедово.