Забота о себе
17:29, 30 января 2026Забота о себе

Пользу утренних привычек главы Apple оценили

Психолог Карасо подверг критике главу Apple Кука за пробуждение в четыре утра
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

В одном из интервью глава Apple Тим Кук рассказал о своих утренних привычках. Их пользу в беседе с изданием Hola оценил психолог Родриго Диас Карасо.

По словам Кука, он обычно просыпается в 4-5 часов утра, после чего сразу же садится просматривать электронную почту. Затем идут занятия в спортзале с тренером, который заставляет его делать то, что он не хочет, а также душ и поездка в офис. Карасо такие утренние привычки подверг критике.

По его мнению, просыпаться так рано можно только в том случае, если человек ложится спать в 8-9 часов вечера. Только тогда отдых будет достаточным. При этом чтение электронной почты сразу после пробуждения требует резкой когнитивной активности, добавил специалист.

«С психологической точки зрения это сравнимо с запуском автомобиля после нескольких часов отдыха и немедленным ускорением. Система еще не готова», — пояснил он. Первая часть дня могла бы быть полезнее, если бы она была посвящена таким занятиям, как чтение, медитация, растяжка или прогулка, поскольку они способствуют постепенному переходу к режиму продуктивности, заявил Карасо.

Что касается спортзала, данная привычка хоть и является полезной, но тренер не должен подталкивать человека к пределу его возможностей, предупредил он. «Когда даже места, предназначенные для заботы о себе, становятся средой давления, тело и разум перестают восстанавливаться», — заключил психолог.

Ранее онколог Владимир Сенько рассказал о привычках, повышающих риск развития рака. По его словам, этот риск возрастает из-за недостатка физической активности.

