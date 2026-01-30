Реклама

Популярный в России блогер объявил о разводе

Блогер Marmok объявил о разводе с женой Мариной после почти девяти лет брака
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: CG Speak / YouTube

Популярный в России YouTube-блогер из Молдавии Marmok (настоящее имя — Марин Мокану) объявил, что разводится с женой Мариной после почти девяти лет брака. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале.

«Да, мы с Мариной разводимся. Но происходит это по моей инициативе», — заявил блогер. Он добавил, что долго подступался к этому решение и оно далось ему нелегко.

Блогер не стал раскрывать причины развода, однако заверил, что они с женой были хорошими супругами друг для друга. Мокану понадеялся сохранить с ней теплые отношения и остаться хорошим отцом для их сына. «Пожалуйста, не пишите [Марине] всякого рода гадости и мерзости», — также попросил он подписчиков.

Ранее известный российский стендап-комик Александр Незлобин, живущий в США, заявил, что за рубежом оказался на грани развода. Юморист пошутил, что супруга не расстается с ним, поскольку его «поздно бросать».

