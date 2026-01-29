Реклама

14:53, 29 января 2026

Живущий в США российский комик раскрыл минус эмиграции

Комик Незлобин заявил, что в эмиграции находится на грани развода с женой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, живущий в США, заявил, что за рубежом оказался на грани развода. Об этом минусе эмиграции он пошутил на концерте в Америке, запись которого доступна на YouTube.

«Постоянно в эмиграции находишься в каком-то потенциальном состоянии развода с женой, замечали такое? Ну вы замечали», — сказал он, обращаясь к зрителям.

Незлобин также с иронией отметил, что супруга не уходит от него, поскольку его «поздно бросать». Как пошутил комик, жене следовало развестись с ним, когда он еще жил в Москве и был более обеспеченным. «Сейчас надо ждать. Я как биткоин: может, вырастет?» — пошутил юморист.

Ранее Незлобин заявил что в Америке в первое время ему не хватало стабильности. По словам юмориста, периодически он не понимал, как они с дочерью смогут прожить в США в течение ближайшего месяца.

Комик переехал в США в 2021 году. В Соединенных Штатах Незлобин продолжил выступать со стендапом, в том числе на английском языке.

