Предложение бесплатной медпомощи толкнуло 20-летнюю россиянку на теракт

В Барнауле задержали 20-летнюю девушку, устроившую два поджога
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Барнауле арестовали 20-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении теракта на территории города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступлению предшествовал звонок с предложением девушке пройти бесплатное медицинское обследование. В конце разговора девушка продиктовала код из СМС, после чего ей снова позвонили и сообщили, что ее аккаунт взломали мошенники. По итогу юную особу убедили взять на себя кредиты и перевести их на подконтрольные счета. В конце доведенную до паники девушку убедили поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях, а после разбить окно кабинета административного здания и устроить внутри поджог.

Девушка выполнила все требования мошенников и вскоре оказалась в наручниках благодаря работе сотрудников ФСБ и центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее 13-летнего подростка задержали при попытке поджечь Mercedes возле отдела полиции.

