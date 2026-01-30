Реклама

01:02, 30 января 2026Россия

Российский подросток поджог дорогостоящий автомобиль возле отдела полиции

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Тринадцатилетнего подростка задержали при попытке поджечь Mercedes возле отдела полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Беговой улице 29 января около 20:00. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В настоящее время подросток вместе с родителями находится в СК Приморского района.

Ранее в Биробиджане 24-летний житель, перевозивший на автомобиле подростков и наркотики, врезался в машину полицейских.

В ноябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге сгорел люксовый автомобиль актрисы и балерины Софьи Аржаковской, известной под псевдонимом Софья Ская. У автомобиля Rolls-Royce загорелся салон и моторный отсек.

