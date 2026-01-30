Российский подросток поджог дорогостоящий автомобиль возле отдела полиции

Подростка задержали при попытке поджечь Mercedes возле отдела полиции

Тринадцатилетнего подростка задержали при попытке поджечь Mercedes возле отдела полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Беговой улице 29 января около 20:00. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В настоящее время подросток вместе с родителями находится в СК Приморского района.

Ранее в Биробиджане 24-летний житель, перевозивший на автомобиле подростков и наркотики, врезался в машину полицейских.

В ноябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге сгорел люксовый автомобиль актрисы и балерины Софьи Аржаковской, известной под псевдонимом Софья Ская. У автомобиля Rolls-Royce загорелся салон и моторный отсек.