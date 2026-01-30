Принц Гарри остался почти без денег

Принц Гарри столкнулся с финансовыми трудностями

Британский принц Гарри столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Об этом сообщает издание Page Six.

Источники издания утверждают, что контракты Гарри и его супруги Меган Маркл с крупнейшими голливудскими компаниями подошли к концу. Шоу Меган на Netflix закрылось, а их совместный проект Polo на той же платформе не продлили после первого сезона. Благотворительный фонд супругов также переживает кризис. Пара уволила 60 процентов штата и не исключила, что фонд придется закрыть или передать другой организации.

Расходы семьи при этом остаются высокими. Ежегодно на охрану уходит от двух до трех миллионов долларов, к этому добавляются многомиллионные выплаты по ипотеке и деньги на содержание персонала. Мемуары Гарри, вышедшие в 2023 году, принесли ему 27 миллионов долларов, однако этих средств недостаточно для покрытия всех затрат.

По словам источника, пока Меган пытается строить карьеру, Гарри фактически превратился в неработающего домохозяина. «Он на самом деле ничем не занимается в Америке, — рассказал собеседник издания. — Похоже, он все еще очень погружен в прошлое».

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он и его супруга отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах они обвинили британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания в адрес Меган. По слухам, король Карл и принц Уильям полностью прервали общение с Гарри.

