Продажи одного гаджета взлетели до исторического максимума

«Ведомости»: В 2025 году в России продали 37 миллионов пар наушников и гарнитур

В 2025 году розничные продажи наушников и гарнитур подскочили до 37 миллионов пар. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на «М.видео» и компанию ICMR.

Достигнутый результат оказался максимальным за всю историю. В 2024 году речь шла о 34 миллионах устройств, а в 2023 году — о 35 миллионах. Впрочем, в 2025 году денежный объем этого рынка немного уменьшился и составил 82 миллиарда рублей. В 2024 году эта сумма достигала 85 миллиардов.

В среднем розничная цена наушников и гарнитур 2025 году была в районе 2 тысяч 200 рублей. Как правило, люди предпочитали доступные и функциональные модели, ориентированные на повседневные сценарии использования — работу, общение и потребление контента. В свою очередь, специалисты аналитического центра «Чек индекс» выяснили, что медианная цена наушников в России снизилась в 2025 году на три процента, если сравнивать с 2024 годом, и составила 4116 руб. Число покупок увеличилось на восемь процентов.

По итогам января-сентября 2025 года суммарные объемы продаж электроники в России заметно упали по всем основным категориям. Наибольший спад продемонстрировали продажи смартфонов и ноутбуков.