Раненый боец заблудился в зоне СВО и утратил связь с реальностью

Участник СВО получил ранение в бою и 20 дней не мог выйти к своим

Раненый боец СВО заблудился в зоне боевых действий и на время утратил связь с реальностью, рассказал российский военнослужащий с позывным Марчекан. Его рассказ приводит портал «Людиколымы.рф»

Во время боевого выхода сослуживец Марчекана нашел рядом с танком — вероятно, подбитым и оставленным экипажем — раненого. «Этот раненый плутал там 20 дней. Уже ничего не понимал, что происходит», — пояснил собеседник портала.

Вскоре мужчина пришел в себя и навел Марчекана на укрытие — так называемую нору, в которой были складированы припасы. Сразу после этого «нору» атаковала группа беспилотников ВСУ. «Мы лежали восемь часов там, под землей, в дыму и пожаре», — отметил солдат. По окончании атаки вся группа смогла вернуться на российские позиции.

Ранее другому раненому бойцу СВО пришлось семь часов ползти до российских позиций. Первую операцию солдату провели в подвале.