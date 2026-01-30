Реклама

14:27, 30 января 2026

Раскрыто название новой станции метро Москвы

Мэр Собянин: Новая станция метро Москвы получила название Новорижская
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новая станция метро Москвы получила название «Новорижская». Подробности раскрыл мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает РИА Новости.

Речь идет о строящейся станции Рублево-Архангельской линии метро. Она будет находиться между 23-м километром Новорижского шоссе и 4-м километром Ильинского шоссе и получит название «Новорижская».

Собянин добавил, что также власти столицы одобрили два проекта комплексного развития территорий в центральной и северной частях города. Так, в Басманном и Савеловском районах собираются построить около 190 тысяч квадратных метров недвижимости — в том числе по программе реновации.

Ранее Собянин показал новую станцию метро «Достоевская», которая должна открыться в 2030 году на Кольцевой линии. Она расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. К данному моменту «Достоевская» готова почти наполовину (41 процент).

