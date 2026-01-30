Реклама

Экономика
12:52, 30 января 2026Экономика

Российский бизнес попросил банки войти в положение

«Ъ»: Объем реструктурированных кредитов в России в 2025 году вырос на треть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Объем реструктурированных банками корпоративных кредитов за первые десять месяцев 2025 года увеличился более чем на треть, до 14,5 триллиона рублей — 15 процентов от суммарного корпоративного портфеля. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишет «Коммерсантъ».

При этом в регуляторе уверяют, что рискованными можно считать только реструктуризации на сумму 3,8 триллиона рублей (плюс 1,4 триллиона с начала 2025 года), то есть речь идет о четырех процентах от общего портфеля. Как указали в ЦБ, у российских кредитных организаций достаточно резервов и качественных залогов, чтобы покрыть эти риски.

Сам по себе рост реструктуризаций в регуляторе объясняют жесткими денежно-кредитными условиями, то есть высокой ключевой ставкой, санкционным давлением и геополитикой, которые тоже оказывают негативное влияние на отечественный бизнес. В результате компании просят банки войти в положение и снизить требования по платежам.

Младший аналитик отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Илья Кузьминых сказал, что динамика стала ожидаемой, так как рынок видит «объективное ухудшение платежеспособности части заемщиков».

Хуже всего ситуация обстоит в сфере малого и среднего бизнеса (МСП). Его представители более чувствительны к изменению рынка и быстрее сталкиваются с проблемами в обслуживании кредитов.

Ранее опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал, что в январе доля компаний, позитивно оценивающих деловой климат в России, сократилась на десять процентных пунктов, до четырех процентов, то есть более чем в три раза.

