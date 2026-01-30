Путин рассказал о географии поставок российского оружия

Путин: Россия создала задел для расширения географии поставок вооружений

Россия создала заделы для расширения номенклатуры и географии поставок военной продукции. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС).

Он отметил, что страна укрепила позиции как «надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения, проверенных, испытанных в реальных боевых условиях». Как итог, продукция военного назначения в 2025 году была поставлена более чем в 30 стран мира. Несмотря на давление Запада на партнеров РФ, экспортные контракты устойчиво выполнялись. Сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что за рубежом растет спрос на применяемые в ходе СВО истребители Су-35 и вертолеты Ка-52. Из сухопутных систем покупателей больше всего интересуют РСЗО «Торнадо» и «Смерч», самоходные гаубицы «Мста-С» и зенитные комплексы «Панцирь-С1».