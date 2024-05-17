Названо востребованное за рубежом российское оружие

Чемезов: иностранных покупателей интересуют российские РСЗО и комплекс «Панцирь»

Заинтересованность иностранных покупателей в российском оружии, которое применяют в ходе проведения специальной военной операции (СВО), растет. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал востребованные за рубежом российские комплексы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в интервью РБК.

Он прокомментировал доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в котором говорится, что Россия уступила второе место в списке главных экспортеров оружия. По словам Чемезова, это связано с отправкой большей части продукции на нужды Минобороны. «На экспорт мы, конечно, сокращаем продажи. Но это не означает, что нет спроса. Спрос большой», — сказал он.

Чемезов добавил, что спрос на применяемые в ходе СВО истребители Су-35 и вертолеты Ка-52 за рубежом растет, а из сухопутных систем покупателей больше всего интересуют РСЗО «Торнадо» и «Смерч», самоходные гаубицы «Мста-С» и зенитные комплексы «Панцирь-С1».

Глава «Ростеха» почеркнул, что экспортный портфель сейчас составляет почти 60 миллиардов долларов. Это значит, что после завершения спецоперации на экспорт пойдет большое количество российского оружия.

В марте стало известно, что Россия опустилась на третье место среди крупнейших мировых экспортеров оружия, уступив Франции. Поставки в период с 2019 по 2023 годы сократились на 53 процента по сравнению с предыдущей пятилеткой, а Париж увеличил темпы экспорта на 47 процентов.