10:25, 30 января 2026Интернет и СМИ

Россиян объединило одно популярное занятие

Пользователи «ВКонтакте» в среднем проводят 64 минуты в сутки на платформе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Согласно данным Mediascope, в декабре 2025 года время, которое в среднем пользователь «ВКонтакте» проводит в сутки в соцсети, выросло за год на 20 процентов, до 64 минут. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что это самый крупный показатель time spent среди соцсетей в России.

Выяснилось, что больше всего времени «ВКонтакте» проводят пользователи 25-34 лет — в среднем 76 минут в сутки, что на 13 процентов больше, чем годом ранее. Пользователи в возрасте 12-24 лет стали проводить на 17 процентов больше, чем годом ранее, в возрасте 35-44 лет — на 24 процента.

Для сравнения, в мессенджере Telegram юзеры проводят 45 минут в сутки, а в «Одноклассниках» — в среднем 42 минуты.

В конце прошлого года выяснилось, что «ВКонтакте» стала лидером по количеству публикаций и активных авторов среди российских социальных сетей. Такой вывод сделал в ходе исследования разработчик одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics.

