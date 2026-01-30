Россиянам назвали способ стать в три раза богаче

Экономист Остапкович: Чтобы стать богаче, надо покупать наброски Рембрандта

В настоящее время доллар в России стал недефицитным и никому не нужным. Об этом заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его процитировало НСН.

Он напомнил, что в настоящее время эта валюта торгуется на внебиржевых межбанковских торгах, где собираются как импортеры, так и экспортеры. Однако в основном это банки. Вот они и устанавливают стоимость доллара.

«Его курс определяется счетом текущих операций платежного баланса, то есть соотношением экспорта и импорта. Но импорт тормозится, то есть сейчас не нужны доллары, чтобы покупать товар», — констатировал экономист.

По его мнению, все ждут снижения курса рубля, которое принесет пользу экономике и бюджету, поскольку экспортеры, являющиеся основными поставщиками налогов, смогут получать большую выручку за счет обмена долларов на рубли. Идеальное состояние — это примерно 92-93 рубля за доллар. Тогда, как полагает экономист, не будет такой дыры в бюджете.

«Я думаю, что ближе к весне доллар развернется в сторону 90 рублей», — предположил Остапкович.

Что касается того, стоит ли сейчас закупать доллары, то он призвал обратить внимание на другие способы инвестиций. Например, на золото, которое показало галопирующий рост. Но еще более выгодной операцией станет приобретение набросков Сандро Боттичелли или Харвенса ван Рейна Рембрандта, которые растут по 30-40 процентов.

«Через десять лет вы можете стать в три-четыре раза богаче», — сказал экономист.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев посоветовал россиянам покупать кольца с настоящими бриллиантами, а не с искусственными, так как последние не имеют никакой инвестиционной ценности.