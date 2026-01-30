Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 30 января 2026Силовые структуры

Россиянин представился врачом и надругался над 9-летней девочкой

В Петербурге осудят мужчину за надругательство над 9-летней девочкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудят мужчину за надругательство над девятилетней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Россиянину предъявлено обвинение по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, в апреле 1999 года мужчина в подъезде дома в Свечном переулке представился девятилетней девочке врачом и совершил в отношении нее противоправные действия, после чего скрылся.

В ходе работы следователей и криминалистов СК, а также сотрудников МВД установили причастного к преступлению. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. В отношении него уже расследовали уголовные дела по аналогичным преступлениям. Под тяжестью собранных доказательств мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин замотал молодую девушку в одеяло и выбросил в промзоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Скамеры купили болгарку российскому подростку с одной целью

    Полеты в Дубай включили в традиционные расходы россиян

    Раскрыто число преступлений Киева после 2014 года

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok