Россиянин решил выбить из сожительницы долг при помощи ножа

В Пензе задержали мужчину, напавшего с ножом на задолжавшую денег сожительницу

В Пензе полиция задержала 67-летнего мужчину, угрожавшего сожительнице ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным следствия, причиной стали деньги, которые 59-летняя женщина взяла у мужчины в долг. Россиянин решил рассчитаться и пришел к сожительнице на работу. Когда та объяснила, что сейчас не может вернуть средства, мужчина выхватил нож, пообещав расправиться с ней. Напуганная должница вызвала полицию. Агрессору грозит до двух лет лишения свободы.

