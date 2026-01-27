Реклама

09:30, 27 января 2026Силовые структуры

Россиянка с ножом потребовала от бывшего вернуться

В Уфе жительница, заставлявшая бывшего вернуться, предстанет перед судом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Уфе 26-летняя жительница, заставлявшая бывшего вернуться, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в августе 2025 года девушка попросила сожителя продолжить с ней отношения, а когда тот не согласился, взялась за нож. Она нанесла мужчине не менее семи ударов в голову, плечо, предплечье и бедро. Все это происходило на глазах дочери обвиняемой.

Потерпевший смог оттолкнуть экс-возлюбленную, отобрать у нее нож и выбежать из квартиры. Ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке подростки разгромили обувной магазин и сломали палец продавщице.

