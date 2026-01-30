Реклама

12:41, 30 января 2026Силовые структуры

Россиянина признали невиновным в расправе над критиковавшим власти журналистом

Присяжные оправдали Курпишева по делу об убийстве главреда «Курганских вестей»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт 53-летнему спортсмену Ивану Курпишеву, которого обвиняли в расправе над главным редактором газеты «Курганские вести» Владимиром Кирсановым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Вердикт был оглашен в Челябинском областном суде. После чего Курпишева отпустили на свободу прямо в зале суда. Второго фигуранта дела — бывшего адвоката Александра Штингера признали виновным частично. Он остался под стражей.

Курпишев настаивал на своей невиновности. На прениях он заявил, что не участвовал в преступлении, которое было совершено 17 мая 2001 года. Курпишев напомнил, что это было очень громкое дело в Кургане, в котором были замешаны группировка «Локомотив», политическая борьба вокруг выборов губернатора в 2001 году. По его словам, Кирсанов был скандальным журналистом, и когда он пропал, весь город это обсуждал. Сам Курпишев учился у его жены и «мы, как бывшие студенты Ларисы Николаевны, ей сочувствовали и знали о ее беде», цитирует его «Коммерсантъ».

Следователи считали Курпишева членом Курганского преступного сообщества, который также причастен еще к двум заказным расправам. Его причастность к исчезновению журналиста, по данным Следственного комитета России, подтвердила экспертиза. Благодаря новым достижениям криминалистов в 2021 году на чехлах сиденья автомобиля Кирсанова были найдены биологические следы Курпишева и Штингера.

По данным следствия, 17 мая 2001 года они подкараулили журналиста возле гаража, нанесли ему множественные удары металлической дубинкой, украли документы, связанные с профессиональной деятельностью жертвы. Чтобы запутать сыщиков, личный автомобиль Кирсанова был перемещен к зданию редакции. Он пропал перед публикацией статьи с критикой правительство Курганской области и его в связях с ОПГ.

