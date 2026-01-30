Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:13, 30 января 2026Силовые структуры

Россиянка напала на малолетнего сына и удушила его

В Амурской области женщина удушила малолетнего сына
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Амурской области задержали 40-летнюю местную жительницу, подозреваемую в расправе над малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 29 января в частном доме в городе Шимановск женщина напала на собственного сына и удушила его. Подозреваемая была задержана прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов. Они выясняют мотивы преступления. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу женщину, которая призналась в жестокой расправе над пятилетним сыном в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил чрезвычайное положение в США. О какой угрозе идет речь?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    В России назвали лучшего переговорщика от Европы для контактов с Москвой

    В России призвали ввести полную выплату по уходу за больным ребенком независимо от стажа

    Известного актера назвали ящерицей в парике из-за внешности на премьере фильма

    Останки таинственно исчезнувшего юноши опознали через 10 лет

    Назван способ получить компенсацию за падение сосульки на машину

    Соболенко раскрыла отношение к отказу соперницы с Украины от рукопожатия с ней

    Перечислены главные проблемы Windows 11

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok