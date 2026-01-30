Россиянка напала на малолетнего сына и удушила его

В Амурской области женщина удушила малолетнего сына

В Амурской области задержали 40-летнюю местную жительницу, подозреваемую в расправе над малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 29 января в частном доме в городе Шимановск женщина напала на собственного сына и удушила его. Подозреваемая была задержана прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов. Они выясняют мотивы преступления. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и психиатрическая судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу женщину, которая призналась в жестокой расправе над пятилетним сыном в Москве.