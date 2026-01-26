Нежелание москвички воспитывать сына привело к жестокой расправе

В Москве арестовали женщину, задушившую и утопившую в ванне 5-летнего сына

Суд отправил под стражу женщину, которая призналась в жестокой расправе над своим пятилетним сыном в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре в понедельник, 26 января.

Ребенка без признаков жизни нашли в квартире по улице Братеевская два дня назад. По версии следствия, его мать, не желая воспитывать сына, поместила мальчика в ванну и долгое время держала под водой, накинув на шею пояс от халата. Когда он перестал подавать признаки жизни, женщина сама позвонила в полицию.

Ранее сообщалось, что задержанную зовут Александра Шалина. Вместе с дочерью она переехала из Якутии в Нижний Новгород, где обзавелась мужем и родила от него ребенка. Через некоторое время женщина развелась и обвинила бывшего супруга в изнасиловании своей дочери, а сама решила переехать в Москву и сменить фамилию.

Ее экс-муж до сих пор находится в СИЗО. В прошлом году дочь женщины признавалась, что собирается получить с отчима 40 миллионов рублей компенсации и потратить их на покупку квартиры в столице.

